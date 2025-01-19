Сьогоднішня ціна OnTact (ONTACT)

Поточна ціна OnTact (ONTACT) сьогодні становить 0.02514539 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ONTACT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OnTact:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 247.44K USD

- зміна ціни OnTact протягом дня — -2.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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