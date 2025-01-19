Ціна OnTact (ONTACT)
Поточна ціна OnTact (ONTACT) сьогодні становить 0.02514539 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ONTACT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OnTact:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 247.44K USD
- зміна ціни OnTact протягом дня — -2.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OnTact до USD становила $ -0.00073820462440052.
За останні 30 днів зміна ціни OnTact до USD становила $ -0.0097947002.
За останні 60 днів зміна ціни OnTact до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OnTact до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00073820462440052
|-2.85%
|30 днів
|$ -0.0097947002
|-38.95%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OnTact: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
-2.85%
-19.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ttogttog is a Social Networking Business Card Platform that combines digital name cards and social networking. ttogttog is a Biz to Earn (B2E) platform that combines an incentive-based token ecosystem with a business platform to encourage active participation and contribution from users. OnTact is the governance token of the ttogttog platform.
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