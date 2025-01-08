Ціна Onston (ONSTON)
Поточна ціна Onston (ONSTON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.50K USD. Ціна ONSTON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Onston:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.22 USD
- зміна ціни Onston протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 127.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Onston до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Onston до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Onston до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Onston до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-56.73%
|60 днів
|$ 0
|+51.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Onston: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ONSTON is a link that integrates or expands all members of the metaverse community. ONSTON team will build a multi-metaverse to integrate various metaverse. ONSTON team will build game, economy, culture, and communication platform in ONSTON metaverse using technologies of ONSTON team's VR (virtual reality) and AR (augmented reality) production know-how, facial recognition technology, and VR game to provide users more advanced experience In addition, instead of staying in one metaverse world, it is linked with several metaverses You will be able to enjoy a variety of content.
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