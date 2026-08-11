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Поточна ціна OnRe Tokenized Reinsurance сьогодні становить 1,13 USD. Ринкова капіталізація ONYC становить 254 910 290 USD. Відстежуйте оновлення цін ONYC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна OnRe Tokenized Reinsurance сьогодні становить 1,13 USD. Ринкова капіталізація ONYC становить 254 910 290 USD. Відстежуйте оновлення цін ONYC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ONYC

Інформація про ціну ONYC

Що таке ONYC

Офіційний вебсайт ONYC

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Ціна OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ONYC до USD:

$1,13
$1,13$1,13
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:55:07 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна OnRe Tokenized Reinsurance

Поточна ціна OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) сьогодні становить $ 1,13, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ONYC до USD становить $ 1,13 за ONYC.

OnRe Tokenized Reinsurance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 254 910 290, з циркуляційною пропозицією у 225,11M ONYC. Протягом останніх 24 годин ONYC торгувався між $ 1,13 (мінімум) та $ 1,13 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,17, тоді як історичний мінімум — $ 1,005.

У короткостроковій динаміці ONYC змінився на +0,00% за останню годину та на +0,27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,63M.

Ринкова інформація щодо OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC)

$ 254,91M
$ 254,91M$ 254,91M

$ 1,63M
$ 1,63M$ 1,63M

$ 254,91M
$ 254,91M$ 254,91M

225,11M
225,11M 225,11M

225 114 756,1447897
225 114 756,1447897 225 114 756,1447897

Поточна ринкова капіталізація OnRe Tokenized Reinsurance — $ 254,91M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,63M. Циркуляційна пропозиція ONYC — 225,11M, зі загальною пропозицією 225114756.1447897. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 254,91M.

Історія ціни OnRe Tokenized Reinsurance у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,13
$ 1,13$ 1,13
Мін. за 24 год
$ 1,13
$ 1,13$ 1,13
Макс. за 24 год

$ 1,13
$ 1,13$ 1,13

$ 1,13
$ 1,13$ 1,13

$ 1,17
$ 1,17$ 1,17

$ 1,005
$ 1,005$ 1,005

+0,00%

+0,01%

+0,27%

+0,27%

Історія ціни OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OnRe Tokenized Reinsurance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OnRe Tokenized Reinsurance до USD становила $ +0,0097067000.
За останні 60 днів зміна ціни OnRe Tokenized Reinsurance до USD становила $ +0,0223474450.
За останні 90 днів зміна ціни OnRe Tokenized Reinsurance до USD становила $ -0,0023672027168556.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,01%
30 днів$ +0,0097067000+0,86%
60 днів$ +0,0223474450+1,98%
90 днів$ -0,0023672027168556-0,00%

Прогноз ціни OnRe Tokenized Reinsurance

Прогноз ціни OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ONYC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна OnRe Tokenized Reinsurance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
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Ресурс OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Real World Assets (RWA)Solana EcosystemYield-Bearing Stablecoin

Про OnRe Tokenized Reinsurance

Яка ціна OnRe Tokenized Reinsurance у реальному часі?

OnRe Tokenized Reinsurance торгується за ціною ₴49.7982480007920000, що вказує на зміну ціни на рівні 0.00% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є ONYC сьогодні?

Волатильність ціни ONYC протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі OnRe Tokenized Reinsurance за останні 24 години?

Токен коливався між ₴49.7982480007920000 (низька ціна) і ₴49.7982480007920000 (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував ONYC?

За останні 24 години ONYC зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴51.5610178415280000, а найнижча — ₴44.28959224849200000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для OnRe Tokenized Reinsurance?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як ONYC порівнюється з іншими токенами категорії Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin?

У категорії Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin ONYC демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про OnRe Tokenized Reinsurance

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:55:07 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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