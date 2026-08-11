Сьогоднішня ціна OnRe Tokenized Reinsurance

Поточна ціна OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) сьогодні становить $ 1,13, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ONYC до USD становить $ 1,13 за ONYC.

OnRe Tokenized Reinsurance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 254 910 290, з циркуляційною пропозицією у 225,11M ONYC. Протягом останніх 24 годин ONYC торгувався між $ 1,13 (мінімум) та $ 1,13 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,17, тоді як історичний мінімум — $ 1,005.

У короткостроковій динаміці ONYC змінився на +0,00% за останню годину та на +0,27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,63M.

Ринкова інформація щодо OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC)

Ринкова капіталізація $ 254,91M$ 254,91M $ 254,91M Обсяг (за 24 год) $ 1,63M$ 1,63M $ 1,63M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 254,91M$ 254,91M $ 254,91M Циркуляційне постачання 225,11M 225,11M 225,11M Загальна пропозиція 225 114 756,1447897 225 114 756,1447897 225 114 756,1447897

Поточна ринкова капіталізація OnRe Tokenized Reinsurance — $ 254,91M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,63M. Циркуляційна пропозиція ONYC — 225,11M, зі загальною пропозицією 225114756.1447897. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 254,91M.