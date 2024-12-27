Сьогоднішня ціна Onooks (OOKS)

Поточна ціна Onooks (OOKS) сьогодні становить 0.342422 USD з ринковою капіталізацією $ 3.84M USD. Ціна OOKS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Onooks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33M USD

- зміна ціни Onooks протягом дня — +1.06%

- циркуляційна пропозиція – 11.22M USD

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