Ціна Onooks (OOKS)
Поточна ціна Onooks (OOKS) сьогодні становить 0.342422 USD з ринковою капіталізацією $ 3.84M USD. Ціна OOKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Onooks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33M USD
- зміна ціни Onooks протягом дня — +1.06%
- циркуляційна пропозиція – 11.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Onooks до USD становила $ +0.00358445.
За останні 30 днів зміна ціни Onooks до USD становила $ +0.0364012734.
За останні 60 днів зміна ціни Onooks до USD становила $ -0.0924268886.
За останні 90 днів зміна ціни Onooks до USD становила $ -0.1076178051419766.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00358445
|+1.06%
|30 днів
|$ +0.0364012734
|+10.63%
|60 днів
|$ -0.0924268886
|-26.99%
|90 днів
|$ -0.1076178051419766
|-23.91%
Останній аналіз цін Onooks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+1.06%
+1.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Onooks advocates for building an integrated and interoperable open finance and monetary protocol matrix serving as a unified liquidity pool and back-bone infrastructure for DeFi and open finance applications. Presentation video: https://www.youtube.com/watch?v=NiWYQ1zeMJE
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