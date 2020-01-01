Токеноміка Onomy Protocol (NOM) Дізнайтеся ключову інформацію про Onomy Protocol (NOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Onomy Protocol (NOM) Onomy Protocol is a layer-1 Cosmos chain powering a multi-chain & intuitive DEX that combines AMM liquidity pools with an order book UI facilitating cross-chain market, limit, stop, and conditional orders. Onomy is also converging traditional finance with decentralized finance by making it easier to migrate foreign exchange on-chain through crypto-collateralized decentralized stablecoins to be used for high frequency Forex trading, yield, and payments. All products will be accessible via a cross-chain super app that connects to DeFi lego blocks. The NOM token is used as collateral for the minting of stablecoins, assurance of network security through staking, protocol governance, and rewards. Офіційний вебсайт: https://onomy.io Купити NOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Onomy Protocol (NOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Onomy Protocol (NOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 169,67M $ 169,67M $ 169,67M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 16,97K $ 16,97K $ 16,97K Історичний максимум: $ 1,33 $ 1,33 $ 1,33 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00010002 $ 0,00010002 $ 0,00010002 Дізнайтеся більше про ціну Onomy Protocol (NOM)

Токеноміка Onomy Protocol (NOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Onomy Protocol (NOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NOM, досліджуйте ціну токена NOM в реальному часі!

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