Актуальна ціна Onocoy Token сьогодні становить 0,02727277 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ONO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Ціна Onocoy Token (ONO)

Актуальна ціна 1 ONO до USD:

-4,40%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Onocoy Token (ONO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:54:50 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Onocoy Token (ONO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

-0,00%

-4,45%

-11,31%

-11,31%

Актуальна ціна Onocoy Token (ONO) становить $0,02727277. За останні 24 години ONO торгувався між мінімумом у $ 0,02727273 і максимумом у $ 0,02945216, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ONO становить $ 0,084078, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02166884.

Що стосується короткострокових результатів, то ONO змінився на -0,00% за останню годину, -4,45% за 24 години та на -11,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Onocoy Token (ONO)

Поточна ринкова капіталізація Onocoy Token — $ 10,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ONO — 399,48M, зі загальною пропозицією 809830461.9629699. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,09M.

Історія ціни Onocoy Token (ONO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Onocoy Token до USD становила $ -0,00127110306073703.
За останні 30 днів зміна ціни Onocoy Token до USD становила $ -0,0059054001.
За останні 60 днів зміна ціни Onocoy Token до USD становила $ -0,0127606890.
За останні 90 днів зміна ціни Onocoy Token до USD становила $ -0,05212877592749937.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00127110306073703-4,45%
30 днів$ -0,0059054001-21,65%
60 днів$ -0,0127606890-46,78%
90 днів$ -0,05212877592749937-65,65%

Що таке Onocoy Token (ONO)

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Прогноз ціни Onocoy Token (USD)

Скільки коштуватиме Onocoy Token (ONO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Onocoy Token (ONO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Onocoy Token.

Перегляньте прогноз ціни Onocoy Token вже зараз!

ONO до місцевих валют

Токеноміка Onocoy Token (ONO)

Розуміння токеноміки Onocoy Token (ONO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ONO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Onocoy Token (ONO)

Скільки сьогодні коштує Onocoy Token (ONO)?
Актуальна ціна ONO у USD становить 0,02727277 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ONO до USD?
Поточна ціна ONO до USD — $ 0,02727277. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Onocoy Token?
Ринкова капіталізація ONO — $ 10,89M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ONO?
Циркуляційна пропозиція ONO — 399,48M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ONO?
ONO досяг історичної максимальної ціни у 0,084078 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ONO?
Історична мінімальна ціна ONO становила 0,02166884 USD.
Який обсяг торгівлі ONO?
Актуальний обсяг торгівлі ONO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ONO цього року?
ONO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ONO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:54:50 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

