Інформація щодо ціни Onocoy Token (ONO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02727273 $ 0,02727273 $ 0,02727273 Мін. за 24 год $ 0,02945216 $ 0,02945216 $ 0,02945216 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02727273$ 0,02727273 $ 0,02727273 Макс. за 24 год $ 0,02945216$ 0,02945216 $ 0,02945216 Рекордний максимум $ 0,084078$ 0,084078 $ 0,084078 Найнижча ціна $ 0,02166884$ 0,02166884 $ 0,02166884 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -4,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,31% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,31%

Актуальна ціна Onocoy Token (ONO) становить $0,02727277. За останні 24 години ONO торгувався між мінімумом у $ 0,02727273 і максимумом у $ 0,02945216, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ONO становить $ 0,084078, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02166884.

Що стосується короткострокових результатів, то ONO змінився на -0,00% за останню годину, -4,45% за 24 години та на -11,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Onocoy Token (ONO)

Ринкова капіталізація $ 10,89M$ 10,89M $ 10,89M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,09M$ 22,09M $ 22,09M Циркуляційне постачання 399,48M 399,48M 399,48M Загальна пропозиція 809 830 461,9629699 809 830 461,9629699 809 830 461,9629699

Поточна ринкова капіталізація Onocoy Token — $ 10,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ONO — 399,48M, зі загальною пропозицією 809830461.9629699. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,09M.