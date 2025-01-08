Сьогоднішня ціна Onmax (OMP)

Поточна ціна Onmax (OMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188.99 USD. Ціна OMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Onmax:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.57 USD

- зміна ціни Onmax протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 10.49M USD

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