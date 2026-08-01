Сьогоднішня ціна OnlyMarms

Поточна ціна OnlyMarms (ONLYMARMS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12.89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ONLYMARMS до USD становить $ 0 за ONLYMARMS.

OnlyMarms наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 552,403, з циркуляційною пропозицією у 899.10M ONLYMARMS. Протягом останніх 24 годин ONLYMARMS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00355388, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ONLYMARMS змінився на -2.40% за останню годину та на -71.92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 179.99K.

Ринкова інформація щодо OnlyMarms (ONLYMARMS)

Ринкова капіталізація $ 552.40K$ 552.40K $ 552.40K Обсяг (за 24 год) $ 179.99K$ 179.99K $ 179.99K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 552.40K$ 552.40K $ 552.40K Циркуляційне постачання 899.10M 899.10M 899.10M Загальна пропозиція 899,102,330.043022 899,102,330.043022 899,102,330.043022

Поточна ринкова капіталізація OnlyMarms — $ 552.40K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 179.99K. Циркуляційна пропозиція ONLYMARMS — 899.10M, зі загальною пропозицією 899102330.043022. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 552.40K.