Токеноміка OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Дізнайтеся ключову інформацію про OnlyCalls by Virtuals (CALLS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OnlyCalls by Virtuals (CALLS) OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data. Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions. The platform architecture consists of: Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics Community Ecosystem Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance. Офіційний вебсайт: https://onlycalls.fun/ Whitepaper: https://sid-3.gitbook.io/onlycall.fun Купити CALLS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OnlyCalls by Virtuals (CALLS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OnlyCalls by Virtuals (CALLS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 138,08K $ 138,08K $ 138,08K Загальна пропозиція: $ 994,14M $ 994,14M $ 994,14M Циркуляційна пропозиція: $ 994,14M $ 994,14M $ 994,14M FDV (повністю розведена вартість): $ 138,08K $ 138,08K $ 138,08K Історичний максимум: $ 0,00556986 $ 0,00556986 $ 0,00556986 Історичний мінімум: $ 0,00008604 $ 0,00008604 $ 0,00008604 Поточна ціна: $ 0,0001389 $ 0,0001389 $ 0,0001389 Дізнайтеся більше про ціну OnlyCalls by Virtuals (CALLS)

Токеноміка OnlyCalls by Virtuals (CALLS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OnlyCalls by Virtuals (CALLS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CALLS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CALLS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CALLS, досліджуйте ціну токена CALLS в реальному часі!

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