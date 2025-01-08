Сьогоднішня ціна OnlyCalls by Virtuals (CALLS)

Поточна ціна OnlyCalls by Virtuals (CALLS) сьогодні становить 0.0016908 USD з ринковою капіталізацією $ 1.68M USD. Ціна CALLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OnlyCalls by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.47K USD

- зміна ціни OnlyCalls by Virtuals протягом дня — -31.03%

- циркуляційна пропозиція – 994.14M USD

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