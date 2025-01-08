Ціна OnlyCalls by Virtuals (CALLS)
Поточна ціна OnlyCalls by Virtuals (CALLS) сьогодні становить 0.0016908 USD з ринковою капіталізацією $ 1.68M USD. Ціна CALLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OnlyCalls by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.47K USD
- зміна ціни OnlyCalls by Virtuals протягом дня — -31.03%
- циркуляційна пропозиція – 994.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OnlyCalls by Virtuals до USD становила $ -0.000760883022122731.
За останні 30 днів зміна ціни OnlyCalls by Virtuals до USD становила $ -0.0009079971.
За останні 60 днів зміна ціни OnlyCalls by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OnlyCalls by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000760883022122731
|-31.03%
|30 днів
|$ -0.0009079971
|-53.70%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OnlyCalls by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.36%
-31.03%
-58.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OnlyCalls is pioneering a new era of crypto trading through an ecosystem of specialized AI agents trained on extensive market data. Our agents excel at pattern recognition across multiple data streams: On-chain transaction analysisMarket sentiment evaluation Technical pattern identification Wallet cluster behavior Cross-chain opportunity detection These AI agents have demonstrated remarkable accuracy in identifying early-stage opportunities, with successful calls including ACT at 25K and PNUT at 435K before their significant moves. They operate 24/7, removing emotional bias and human limitations from trading decisions. The platform architecture consists of: Alpha Generation Pipeline: Real-time opportunity identification Multi-chain trend analysis Automated signal validation Risk probability scoring Trading Platform Integration: Strategy execution capabilities Advanced risk protocols Portfolio optimization Performance analytics Community Ecosystem Premium signals for token holders Strategy participation Governance mechanisms Revenue distribution Our recent launch on Virtuals attracted over 14,000 holders within 24 hours, validating the market demand for AI-driven trading solutions. The platform uses $CALLS as its native currency for accessing premium features, participating in automated strategies, and platform governance.
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