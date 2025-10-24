Інформація щодо ціни OnlyBruvs (BRUVS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,18% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,68% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,68%

Актуальна ціна OnlyBruvs (BRUVS) становить --. За останні 24 години BRUVS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BRUVS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BRUVS змінився на -- за останню годину, +2,18% за 24 години та на +1,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OnlyBruvs (BRUVS)

Ринкова капіталізація $ 23,79K$ 23,79K $ 23,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,79K$ 23,79K $ 23,79K Циркуляційне постачання 999,95M 999,95M 999,95M Загальна пропозиція 999 945 657,2511263 999 945 657,2511263 999 945 657,2511263

Поточна ринкова капіталізація OnlyBruvs — $ 23,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRUVS — 999,95M, зі загальною пропозицією 999945657.2511263. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,79K.