Токеноміка ONINO (ONI) Дізнайтеся ключову інформацію про ONINO (ONI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ONINO (ONI) ONINO is an innovative blockchain ecosystem designed to simplify and democratize tokenization. By offering a comprehensive suite of tools and the DAG-based ONINO protocol, ONINO addresses the challenges of complexity, privacy, and usability that have hindered the widespread adoption of blockchain technology. ONINO's mission is to make blockchain and tokenization accessible to businesses of all sizes, from Fortune 500 companies to small and medium-sized enterprises (SMEs), enabling them to leverage blockchain technology for various applications. Офіційний вебсайт: https://www.onino.io/ Whitepaper: https://onino.io/whitepaper Купити ONI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ONINO (ONI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ONINO (ONI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 39,45M $ 39,45M $ 39,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,26M $ 3,26M $ 3,26M Історичний максимум: $ 0,728541 $ 0,728541 $ 0,728541 Історичний мінімум: $ 0,01652379 $ 0,01652379 $ 0,01652379 Поточна ціна: $ 0,03259626 $ 0,03259626 $ 0,03259626 Дізнайтеся більше про ціну ONINO (ONI)

Токеноміка ONINO (ONI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ONINO (ONI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ONI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ONI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ONI, досліджуйте ціну токена ONI в реальному часі!

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