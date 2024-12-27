Сьогоднішня ціна ONINO (ONI)

Поточна ціна ONINO (ONI) сьогодні становить 0.082518 USD з ринковою капіталізацією $ 3.16M USD. Ціна ONI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ONINO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.65K USD

- зміна ціни ONINO протягом дня — +0.23%

- циркуляційна пропозиція – 38.23M USD

Отримуйте оновлення цін ONI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ONI.