Ціна ONINO (ONI)
Поточна ціна ONINO (ONI) сьогодні становить 0.082518 USD з ринковою капіталізацією $ 3.16M USD. Ціна ONI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ONINO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.65K USD
- зміна ціни ONINO протягом дня — +0.23%
- циркуляційна пропозиція – 38.23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ONINO до USD становила $ +0.00019192.
За останні 30 днів зміна ціни ONINO до USD становила $ +0.0165634090.
За останні 60 днів зміна ціни ONINO до USD становила $ -0.0063098048.
За останні 90 днів зміна ціни ONINO до USD становила $ -0.02043744966125847.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00019192
|+0.23%
|30 днів
|$ +0.0165634090
|+20.07%
|60 днів
|$ -0.0063098048
|-7.64%
|90 днів
|$ -0.02043744966125847
|-19.85%
Останній аналіз цін ONINO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
+0.23%
+5.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ONINO is an innovative blockchain ecosystem designed to simplify and democratize tokenization. By offering a comprehensive suite of tools and the DAG-based ONINO protocol, ONINO addresses the challenges of complexity, privacy, and usability that have hindered the widespread adoption of blockchain technology. ONINO's mission is to make blockchain and tokenization accessible to businesses of all sizes, from Fortune 500 companies to small and medium-sized enterprises (SMEs), enabling them to leverage blockchain technology for various applications.
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