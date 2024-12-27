Ціна Onigiri Kitty (OKY)
Поточна ціна Onigiri Kitty (OKY) сьогодні становить 0.00319863 USD з ринковою капіталізацією $ 343.04K USD. Ціна OKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Onigiri Kitty:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 703.99 USD
- зміна ціни Onigiri Kitty протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 107.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Onigiri Kitty до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Onigiri Kitty до USD становила $ +0.0005342255.
За останні 60 днів зміна ціни Onigiri Kitty до USD становила $ +0.0003476472.
За останні 90 днів зміна ціни Onigiri Kitty до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0005342255
|+16.70%
|60 днів
|$ +0.0003476472
|+10.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Onigiri Kitty: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+4.15%
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