Сьогоднішня ціна Onigiri (ONI)

Поточна ціна Onigiri (ONI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 290.86K USD. Ціна ONI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Onigiri:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.75K USD

- зміна ціни Onigiri протягом дня — +0.60%

- циркуляційна пропозиція – 413.59B USD

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