Ціна Onigiri (ONI)
Поточна ціна Onigiri (ONI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 290.86K USD. Ціна ONI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Onigiri:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.75K USD
- зміна ціни Onigiri протягом дня — +0.60%
- циркуляційна пропозиція – 413.59B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Onigiri до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Onigiri до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Onigiri до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Onigiri до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.60%
|30 днів
|$ 0
|-62.39%
|60 днів
|$ 0
|-61.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Onigiri: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.69%
+0.60%
-7.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kabosu and Neiro's brother , There was only 3 cats OnigiriCat was the last piece $ONI Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, OnigiriCat aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .
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