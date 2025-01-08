Сьогоднішня ціна Onigchi (ONIGCHI)

Поточна ціна Onigchi (ONIGCHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.77K USD. Ціна ONIGCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Onigchi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.16 USD

- зміна ціни Onigchi протягом дня — -5.65%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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