Ціна Onigchi (ONIGCHI)
Поточна ціна Onigchi (ONIGCHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.77K USD. Ціна ONIGCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Onigchi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.16 USD
- зміна ціни Onigchi протягом дня — -5.65%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Onigchi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Onigchi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Onigchi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Onigchi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.65%
|30 днів
|$ 0
|-75.47%
|60 днів
|$ 0
|-98.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Onigchi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.65%
+5.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Onigchi fights for equal rights and representation. We will not stop marching and fighting the good fight until we have our black frog emoji and Kermit has been recast as a black frog. Onigchi, the No. 1 Black Rain Frog on TikTok, stands as a symbol of the fight for representation and equality. Black frogs leap higher, grind harder, and bid bigger. The mission won’t stop until Kermit is recast as a Black frog, bringing justice and balance to the pond. #BlackFrogsMatter
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