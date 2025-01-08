Сьогоднішня ціна ONI PROTOCOL (ONI)

Поточна ціна ONI PROTOCOL (ONI) сьогодні становить 0.00110048 USD з ринковою капіталізацією $ 325.92K USD. Ціна ONI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ONI PROTOCOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.11K USD

- зміна ціни ONI PROTOCOL протягом дня — +1.30%

- циркуляційна пропозиція – 296.16M USD

Отримуйте оновлення цін ONI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ONI.