Ціна ONI PROTOCOL (ONI)
Поточна ціна ONI PROTOCOL (ONI) сьогодні становить 0.00110048 USD з ринковою капіталізацією $ 325.92K USD. Ціна ONI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ONI PROTOCOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.11K USD
- зміна ціни ONI PROTOCOL протягом дня — +1.30%
- циркуляційна пропозиція – 296.16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ONI PROTOCOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ONI PROTOCOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ONI PROTOCOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ONI PROTOCOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ONI PROTOCOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
+1.30%
+1.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ONI Protocol is a next-generation decentralized platform designed to empower users with advanced tools in DePIN and seamless experiences in the DeFi landscape. ONI Protocol tackles open network integration and cross-chain connectivity challenges. Utilizing DePIN and AI, it enables users to profit from Nodes/GPUs, become Validators and DeFi activities. The platform connects resource providers with developers, promoting decentralization and expanding blockchain technology's global impact.
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