Ціна ONEZ (ONEZ)
Поточна ціна ONEZ (ONEZ) сьогодні становить 0.999271 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ONEZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ONEZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.77 USD
- зміна ціни ONEZ протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ONEZ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ONEZ до USD становила $ +0.0508820799.
За останні 60 днів зміна ціни ONEZ до USD становила $ -0.0003035785.
За останні 90 днів зміна ціни ONEZ до USD становила $ -0.0026962374707245.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0508820799
|+5.09%
|60 днів
|$ -0.0003035785
|-0.03%
|90 днів
|$ -0.0026962374707245
|-0.26%
Останній аналіз цін ONEZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ONEZ is a unique stablecoin created by the ZeroLend Protocol. It's designed to always be worth one U.S. Dollar and is made by users who provide collateral. When someone borrows, they must offer collateral at a certain ratio to get ONEZ. When borrowed positions are paid back or if there's a liquidation, the ONEZ goes back to ZeroLend and is removed from circulation. What's special is that the interest paid by ONEZ users goes into the ZeroLend DAO treasury, unlike other assets where interest is essentially removed.
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