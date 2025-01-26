Ціна OneRare (ORARE)
Поточна ціна OneRare (ORARE) сьогодні становить 0.00196326 USD з ринковою капіталізацією $ 112.11K USD. Ціна ORARE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OneRare:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.73 USD
- зміна ціни OneRare протягом дня — -32.64%
- циркуляційна пропозиція – 57.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OneRare до USD становила $ -0.000951665369664373.
За останні 30 днів зміна ціни OneRare до USD становила $ -0.0014005700.
За останні 60 днів зміна ціни OneRare до USD становила $ -0.0016550637.
За останні 90 днів зміна ціни OneRare до USD становила $ -0.00884936644209461.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000951665369664373
|-32.64%
|30 днів
|$ -0.0014005700
|-71.33%
|60 днів
|$ -0.0016550637
|-84.30%
|90 днів
|$ -0.00884936644209461
|-81.84%
Останній аналіз цін OneRare: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-32.64%
-51.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OneRare is the world's first Metaverse for the global Food & Beverage Industry. We are building the first tokenization layer that celebrates Food in Web3 - creating an immersive & gamified experience for users worldwide.
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