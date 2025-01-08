Сьогоднішня ціна OneMug (MUG)

Поточна ціна OneMug (MUG) сьогодні становить 0.00225933 USD з ринковою капіталізацією $ 2.26M USD. Ціна MUG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OneMug:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.77K USD

- зміна ціни OneMug протягом дня — +0.58%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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