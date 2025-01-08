Ціна OneMug (MUG)
Поточна ціна OneMug (MUG) сьогодні становить 0.00225933 USD з ринковою капіталізацією $ 2.26M USD. Ціна MUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OneMug:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.77K USD
- зміна ціни OneMug протягом дня — +0.58%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OneMug до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OneMug до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OneMug до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OneMug до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OneMug: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+0.58%
+7.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MUG is a memeable RWA token on Solana. MUG can be swapped for Member ID's on swap.onemug.com and staked on stake.onemug.com which makes it so the owners of the Member ID's can sell OneMug Coffee on https://onemug.com/ with the number of their Member ID NFT as their referral code and make most all the profit from the sale. This revolutionizes the way brands will be built with a new model we call community over corporations.
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