Сьогоднішня ціна OneLedger (OLT)

Поточна ціна OneLedger (OLT) сьогодні становить 0.00120508 USD з ринковою капіталізацією $ 523.73K USD. Ціна OLT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OneLedger:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.88K USD

- зміна ціни OneLedger протягом дня — -9.56%

- циркуляційна пропозиція – 434.60M USD

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