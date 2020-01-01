Токеноміка OneDex rONE (RONE-BB2E) Дізнайтеся ключову інформацію про OneDex rONE (RONE-BB2E), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OneDex rONE (RONE-BB2E) RONE is the governance token for OneDex Офіційний вебсайт: https://onedex.app/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1inf8EiPJFQj9Fv_16-sGxIKn4_milINa/view Купити RONE-BB2E зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OneDex rONE (RONE-BB2E) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OneDex rONE (RONE-BB2E), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 64,51K $ 64,51K $ 64,51K Історичний максимум: $ 0,00696368 $ 0,00696368 $ 0,00696368 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00064677 $ 0,00064677 $ 0,00064677 Дізнайтеся більше про ціну OneDex rONE (RONE-BB2E)

Токеноміка OneDex rONE (RONE-BB2E): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OneDex rONE (RONE-BB2E) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RONE-BB2E, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RONE-BB2E, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RONE-BB2E, досліджуйте ціну токена RONE-BB2E в реальному часі!

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