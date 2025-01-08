Сьогоднішня ціна OneDex rONE (RONE-BB2E)

Поточна ціна OneDex rONE (RONE-BB2E) сьогодні становить 0.00164647 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RONE-BB2E до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OneDex rONE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.18K USD

- зміна ціни OneDex rONE протягом дня — -12.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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