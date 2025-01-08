Ціна OneDex rONE (RONE-BB2E)
Поточна ціна OneDex rONE (RONE-BB2E) сьогодні становить 0.00164647 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RONE-BB2E до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OneDex rONE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.18K USD
- зміна ціни OneDex rONE протягом дня — -12.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OneDex rONE до USD становила $ -0.000230574734448278.
За останні 30 днів зміна ціни OneDex rONE до USD становила $ -0.0008243340.
За останні 60 днів зміна ціни OneDex rONE до USD становила $ -0.0008943712.
За останні 90 днів зміна ціни OneDex rONE до USD становила $ -0.0014888951506455917.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000230574734448278
|-12.28%
|30 днів
|$ -0.0008243340
|-50.06%
|60 днів
|$ -0.0008943712
|-54.32%
|90 днів
|$ -0.0014888951506455917
|-47.48%
Останній аналіз цін OneDex rONE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
-12.28%
-9.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RONE is the governance token for OneDex
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|1 RONE-BB2E до AUD
A$0.002634352
|1 RONE-BB2E до GBP
￡0.001317176
|1 RONE-BB2E до EUR
€0.0015806112
|1 RONE-BB2E до USD
$0.00164647
|1 RONE-BB2E до MYR
RM0.0073926503
|1 RONE-BB2E до TRY
₺0.0581697851
|1 RONE-BB2E до JPY
¥0.260471554
|1 RONE-BB2E до RUB
₽0.1765839075
|1 RONE-BB2E до INR
₹0.1413000554
|1 RONE-BB2E до IDR
Rp26.5559640241
|1 RONE-BB2E до PHP
₱0.0960879892
|1 RONE-BB2E до EGP
￡E.0.0833937055
|1 RONE-BB2E до BRL
R$0.010043467
|1 RONE-BB2E до CAD
C$0.0023544521
|1 RONE-BB2E до BDT
৳0.200540046
|1 RONE-BB2E до NGN
₦2.5447675673
|1 RONE-BB2E до UAH
₴0.0700408338
|1 RONE-BB2E до VES
Bs0.08726291
|1 RONE-BB2E до PKR
Rs0.4614396822
|1 RONE-BB2E до KZT
₸0.8753128461
|1 RONE-BB2E до THB
฿0.0569843267
|1 RONE-BB2E до TWD
NT$0.0541030042
|1 RONE-BB2E до CHF
Fr0.001481823
|1 RONE-BB2E до HKD
HK$0.0127930719
|1 RONE-BB2E до MAD
.د.م0.0165634882