Сьогоднішня ціна OneCOW

Поточна ціна OneCOW ( 1COW) сьогодні становить $ 1,823,437, зі зміною 7.83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 1COW до USD становить $ 1,823,437 за 1COW.

OneCOW наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 891,446, з циркуляційною пропозицією у 0.49 1COW. Протягом останніх 24 годин 1COW торгувався між $ 1,685,726 (мінімум) та $ 1,833,310 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,833,310, тоді як історичний мінімум — $ 412,510.

У короткостроковій динаміці 1COW змінився на -0.48% за останню годину та на +61.84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3.34K.

Ринкова інформація щодо OneCOW ( 1COW)

Ринкова капіталізація $ 891.45K$ 891.45K $ 891.45K Обсяг (за 24 год) $ 3.34K$ 3.34K $ 3.34K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 891.45K$ 891.45K $ 891.45K Циркуляційне постачання 0.49 0.49 0.49 Загальна пропозиція 0.48885503330336866 0.48885503330336866 0.48885503330336866

Поточна ринкова капіталізація OneCOW — $ 891.45K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3.34K. Циркуляційна пропозиція 1COW — 0.49, зі загальною пропозицією 0.48885503330336866. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 891.45K.