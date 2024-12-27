Сьогоднішня ціна OneArt (1ART)

Поточна ціна OneArt (1ART) сьогодні становить 0.00494993 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна 1ART до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OneArt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.63K USD

- зміна ціни OneArt протягом дня — -0.92%

- циркуляційна пропозиція – 225.77M USD

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