Ціна OneArt (1ART)
Поточна ціна OneArt (1ART) сьогодні становить 0.00494993 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна 1ART до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OneArt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.63K USD
- зміна ціни OneArt протягом дня — -0.92%
- циркуляційна пропозиція – 225.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OneArt до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OneArt до USD становила $ -0.0003260162.
За останні 60 днів зміна ціни OneArt до USD становила $ +0.0002079475.
За останні 90 днів зміна ціни OneArt до USD становила $ -0.000362863143039072.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.92%
|30 днів
|$ -0.0003260162
|-6.58%
|60 днів
|$ +0.0002079475
|+4.20%
|90 днів
|$ -0.000362863143039072
|-6.82%
Останній аналіз цін OneArt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-0.92%
+7.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OneArt is an Ecosystem of NFT and Metaverse products. The global mission of OneArt is to build a scalable and easy-to-use NFT & Metaverse infrastructure to let industries utilize the full potential of advanced NFT technologies. The goal is to become a global leader pursuing Mass Adoption through the OneArt Ecosystem Products.
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