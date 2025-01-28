Сьогоднішня ціна One World Chain (OWCT)

Поточна ціна One World Chain (OWCT) сьогодні становить 0.00111011 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OWCT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності One World Chain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 220.84 USD

- зміна ціни One World Chain протягом дня — +43.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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