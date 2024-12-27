Сьогоднішня ціна one unchill gal (GAL)

Поточна ціна one unchill gal (GAL) сьогодні становить 0.00118393 USD з ринковою капіталізацією $ 1.18M USD. Ціна GAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності one unchill gal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.08K USD

- зміна ціни one unchill gal протягом дня — -3.92%

- циркуляційна пропозиція – 989.99M USD

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