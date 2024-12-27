Ціна one unchill gal (GAL)
Поточна ціна one unchill gal (GAL) сьогодні становить 0.00118393 USD з ринковою капіталізацією $ 1.18M USD. Ціна GAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності one unchill gal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.08K USD
- зміна ціни one unchill gal протягом дня — -3.92%
- циркуляційна пропозиція – 989.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни one unchill gal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни one unchill gal до USD становила $ -0.0010808394.
За останні 60 днів зміна ціни one unchill gal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни one unchill gal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.92%
|30 днів
|$ -0.0010808394
|-91.29%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін one unchill gal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.73%
-3.92%
-26.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Unchill Gal Token celebrates unapologetic passion, inspired by the meme “My Old Character.” She’s not here to stay cool or indifferent—she’s an unchill gal who highkey gives a fuck. This token is a badge of honor for those who care deeply, speak boldly, and reject mediocrity, reminding us that caring fiercely is a superpower, not a flaw. “my old character. part of her deal is she's an unchill gal that highkey gives a fuck”
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