Сьогоднішня ціна One Share (ONS)

Поточна ціна One Share (ONS) сьогодні становить 1.21 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ONS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності One Share:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.53K USD

- зміна ціни One Share протягом дня — -11.75%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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