Ціна One Share (ONS)
Поточна ціна One Share (ONS) сьогодні становить 1.21 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ONS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності One Share:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.53K USD
- зміна ціни One Share протягом дня — -11.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни One Share до USD становила $ -0.161173231535539.
За останні 30 днів зміна ціни One Share до USD становила $ -0.1903130350.
За останні 60 днів зміна ціни One Share до USD становила $ -0.0548690230.
За останні 90 днів зміна ціни One Share до USD становила $ -0.0003134099583315.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.161173231535539
|-11.75%
|30 днів
|$ -0.1903130350
|-15.72%
|60 днів
|$ -0.0548690230
|-4.53%
|90 днів
|$ -0.0003134099583315
|-0.02%
Останній аналіз цін One Share: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-11.75%
-4.48%
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