Токеноміка ONE PUNCH CAT (PUNCH) Дізнайтеся ключову інформацію про ONE PUNCH CAT (PUNCH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ONE PUNCH CAT (PUNCH) One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers. Офіційний вебсайт: https://punchonsolana.com Whitepaper: https://punchonsolana.com/whitepaper.html Купити PUNCH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ONE PUNCH CAT (PUNCH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ONE PUNCH CAT (PUNCH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 30,34K $ 30,34K $ 30,34K Загальна пропозиція: $ 936,71M $ 936,71M $ 936,71M Циркуляційна пропозиція: $ 936,71M $ 936,71M $ 936,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 30,34K $ 30,34K $ 30,34K Історичний максимум: $ 0,00361979 $ 0,00361979 $ 0,00361979 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну ONE PUNCH CAT (PUNCH)

Токеноміка ONE PUNCH CAT (PUNCH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ONE PUNCH CAT (PUNCH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PUNCH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUNCH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUNCH, досліджуйте ціну токена PUNCH в реальному часі!

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