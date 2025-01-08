Ціна One Hundred Million Inu (OHMI)
Поточна ціна One Hundred Million Inu (OHMI) сьогодні становить 0.00140908 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OHMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності One Hundred Million Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.82 USD
- зміна ціни One Hundred Million Inu протягом дня — -9.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни One Hundred Million Inu до USD становила $ -0.000149315193016634.
За останні 30 днів зміна ціни One Hundred Million Inu до USD становила $ -0.0002824441.
За останні 60 днів зміна ціни One Hundred Million Inu до USD становила $ -0.0000740998.
За останні 90 днів зміна ціни One Hundred Million Inu до USD становила $ -0.0003202855990677278.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000149315193016634
|-9.58%
|30 днів
|$ -0.0002824441
|-20.04%
|60 днів
|$ -0.0000740998
|-5.25%
|90 днів
|$ -0.0003202855990677278
|-18.52%
Останній аналіз цін One Hundred Million Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-9.58%
-3.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
For the first time in crypto history, $OHMI will lead a direct campaign to achieve a specific crypto market cap goal, all while turning those rewards over to the holders. When the first goal of $100M market cap is achieved, the top 100 holders will receive a tremendously gracious reward -- one that will never be forgotten in this space. Beyond $100M, the rewards will become even more insane.
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