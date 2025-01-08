Ціна One Cash (ONC)
Поточна ціна One Cash (ONC) сьогодні становить 0.06856 USD з ринковою капіталізацією $ 105.03K USD. Ціна ONC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності One Cash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.05K USD
- зміна ціни One Cash протягом дня — +2.03%
- циркуляційна пропозиція – 1.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни One Cash до USD становила $ +0.00136363.
За останні 30 днів зміна ціни One Cash до USD становила $ +0.0061489750.
За останні 60 днів зміна ціни One Cash до USD становила $ +0.0033889825.
За останні 90 днів зміна ціни One Cash до USD становила $ +0.00532942237696002.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00136363
|+2.03%
|30 днів
|$ +0.0061489750
|+8.97%
|60 днів
|$ +0.0033889825
|+4.94%
|90 днів
|$ +0.00532942237696002
|+8.43%
Останній аналіз цін One Cash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+2.03%
+18.48%
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