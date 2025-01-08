Ціна One Basis Cash (OBS)
Поточна ціна One Basis Cash (OBS) сьогодні становить 0.125568 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OBS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності One Basis Cash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.56 USD
- зміна ціни One Basis Cash протягом дня — -3.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни One Basis Cash до USD становила $ -0.0049623362005534.
За останні 30 днів зміна ціни One Basis Cash до USD становила $ -0.0131257486.
За останні 60 днів зміна ціни One Basis Cash до USD становила $ -0.0078604689.
За останні 90 днів зміна ціни One Basis Cash до USD становила $ +0.00356284162319813.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0049623362005534
|-3.80%
|30 днів
|$ -0.0131257486
|-10.45%
|60 днів
|$ -0.0078604689
|-6.25%
|90 днів
|$ +0.00356284162319813
|+2.92%
Останній аналіз цін One Basis Cash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-3.80%
-1.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
One Basis is the first IWO algorithm stable currency of the BSC Binance Ecological Public Chain
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