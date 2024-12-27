Сьогоднішня ціна Ondo US Dollar Yield (USDY)

Поточна ціна Ondo US Dollar Yield (USDY) сьогодні становить 1.07 USD з ринковою капіталізацією $ 449.19M USD. Ціна USDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ondo US Dollar Yield:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.21K USD

- зміна ціни Ondo US Dollar Yield протягом дня — +0.14%

- циркуляційна пропозиція – 419.69M USD

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