Ціна Ondo US Dollar Yield (USDY)
Поточна ціна Ondo US Dollar Yield (USDY) сьогодні становить 1.07 USD з ринковою капіталізацією $ 449.19M USD. Ціна USDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ondo US Dollar Yield:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.21K USD
- зміна ціни Ondo US Dollar Yield протягом дня — +0.14%
- циркуляційна пропозиція – 419.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ondo US Dollar Yield до USD становила $ +0.00147536.
За останні 30 днів зміна ціни Ondo US Dollar Yield до USD становила $ +0.0107257870.
За останні 60 днів зміна ціни Ondo US Dollar Yield до USD становила $ +0.0112295430.
За останні 90 днів зміна ціни Ondo US Dollar Yield до USD становила $ +0.0400178361411336.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00147536
|+0.14%
|30 днів
|$ +0.0107257870
|+1.00%
|60 днів
|$ +0.0112295430
|+1.05%
|90 днів
|$ +0.0400178361411336
|+3.89%
Останній аналіз цін Ondo US Dollar Yield: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.11%
+0.14%
-0.11%
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