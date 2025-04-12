Сьогоднішня ціна ondaxbt (ONDA)

Поточна ціна ondaxbt (ONDA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.53K USD. Ціна ONDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ondaxbt:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ondaxbt протягом дня — +2.53%

- циркуляційна пропозиція – 999.53M USD

Отримуйте оновлення цін ONDA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ONDA.