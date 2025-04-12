Ціна ondaxbt (ONDA)
Поточна ціна ondaxbt (ONDA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.53K USD. Ціна ONDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ondaxbt:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ondaxbt протягом дня — +2.53%
- циркуляційна пропозиція – 999.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ondaxbt до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ondaxbt до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ondaxbt до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ondaxbt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.53%
|30 днів
|$ 0
|-32.93%
|60 днів
|$ 0
|-68.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ondaxbt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
+2.53%
-19.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Onda is an innovative autonomous on-chain SocialFi companion designed to revolutionize online interactions. At its core is OndaLink, a powerful tool that transforms any URL into a dynamic, dedicated chat room. This feature enables real-time communication among users visiting the same webpage, fostering seamless collaboration and engagement. By integrating incentives for active participation, Onda creates a fresh approach to community building, blending social interaction with financial opportunities.
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