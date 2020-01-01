Токеноміка Oncology Network (ONC) Дізнайтеся ключову інформацію про Oncology Network (ONC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Oncology Network (ONC) Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public. Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research. Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before. Офіційний вебсайт: https://oncologynetwork.org/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1FEAmvXWtf6p2aZfwAJ6j4Qd-1JL3XqHT/view?usp=sharing Купити ONC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Oncology Network (ONC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Oncology Network (ONC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 150,89K $ 150,89K $ 150,89K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 696,09M $ 696,09M $ 696,09M FDV (повністю розведена вартість): $ 216,77K $ 216,77K $ 216,77K Історичний максимум: $ 0,02182385 $ 0,02182385 $ 0,02182385 Історичний мінімум: $ 0,00014077 $ 0,00014077 $ 0,00014077 Поточна ціна: $ 0,00021677 $ 0,00021677 $ 0,00021677 Дізнайтеся більше про ціну Oncology Network (ONC)

Токеноміка Oncology Network (ONC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Oncology Network (ONC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ONC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ONC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ONC, досліджуйте ціну токена ONC в реальному часі!

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