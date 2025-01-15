Ціна Oncology Network (ONC)
Поточна ціна Oncology Network (ONC) сьогодні становить 0.004845 USD з ринковою капіталізацією $ 3.37M USD. Ціна ONC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oncology Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.32K USD
- зміна ціни Oncology Network протягом дня — -2.58%
- циркуляційна пропозиція – 696.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oncology Network до USD становила $ -0.000128408161076914.
За останні 30 днів зміна ціни Oncology Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Oncology Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Oncology Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000128408161076914
|-2.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Oncology Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
-2.58%
-58.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public. Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research. Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before.
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