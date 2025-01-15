Сьогоднішня ціна Oncology Network (ONC)

Поточна ціна Oncology Network (ONC) сьогодні становить 0.004845 USD з ринковою капіталізацією $ 3.37M USD. Ціна ONC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oncology Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.32K USD

- зміна ціни Oncology Network протягом дня — -2.58%

- циркуляційна пропозиція – 696.09M USD

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