Інформація щодо ціни Onchain Yield Coin (ONYC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,038 $ 1,038 $ 1,038 Мін. за 24 год $ 1,043 $ 1,043 $ 1,043 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,038$ 1,038 $ 1,038 Макс. за 24 год $ 1,043$ 1,043 $ 1,043 Рекордний максимум $ 1,045$ 1,045 $ 1,045 Найнижча ціна $ 1,005$ 1,005 $ 1,005 Зміна ціни (за 1 год) +0,04% Зміна ціни (1 дн.) +0,05% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,20% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,20%

Актуальна ціна Onchain Yield Coin (ONYC) становить $1,041. За останні 24 години ONYC торгувався між мінімумом у $ 1,038 і максимумом у $ 1,043, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ONYC становить $ 1,045, тоді як його історичний мінімум — $ 1,005.

Що стосується короткострокових результатів, то ONYC змінився на +0,04% за останню годину, +0,05% за 24 години та на +0,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Onchain Yield Coin (ONYC)

Ринкова капіталізація $ 104,08M$ 104,08M $ 104,08M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 104,08M$ 104,08M $ 104,08M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 99 999 997,61377984 99 999 997,61377984 99 999 997,61377984

Поточна ринкова капіталізація Onchain Yield Coin — $ 104,08M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ONYC — 100,00M, зі загальною пропозицією 99999997.61377984. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 104,08M.