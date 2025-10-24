Актуальна ціна Onchain Yield Coin сьогодні становить 1,041 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ONYC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ONYC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Onchain Yield Coin сьогодні становить 1,041 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ONYC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ONYC на MEXC вже зараз.

Докладніше про ONYC

Інформація про ціну ONYC

Whitepaper ONYC

Офіційний вебсайт ONYC

Токеноміка ONYC

Прогноз ціни ONYC

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Onchain Yield Coin

Ціна Onchain Yield Coin (ONYC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ONYC до USD:

$1,041
$1,041$1,041
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Onchain Yield Coin (ONYC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:54:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Onchain Yield Coin (ONYC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,038
$ 1,038$ 1,038
Мін. за 24 год
$ 1,043
$ 1,043$ 1,043
Макс. за 24 год

$ 1,038
$ 1,038$ 1,038

$ 1,043
$ 1,043$ 1,043

$ 1,045
$ 1,045$ 1,045

$ 1,005
$ 1,005$ 1,005

+0,04%

+0,05%

+0,20%

+0,20%

Актуальна ціна Onchain Yield Coin (ONYC) становить $1,041. За останні 24 години ONYC торгувався між мінімумом у $ 1,038 і максимумом у $ 1,043, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ONYC становить $ 1,045, тоді як його історичний мінімум — $ 1,005.

Що стосується короткострокових результатів, то ONYC змінився на +0,04% за останню годину, +0,05% за 24 години та на +0,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Onchain Yield Coin (ONYC)

$ 104,08M
$ 104,08M$ 104,08M

--
----

$ 104,08M
$ 104,08M$ 104,08M

100,00M
100,00M 100,00M

99 999 997,61377984
99 999 997,61377984 99 999 997,61377984

Поточна ринкова капіталізація Onchain Yield Coin — $ 104,08M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ONYC — 100,00M, зі загальною пропозицією 99999997.61377984. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 104,08M.

Історія ціни Onchain Yield Coin (ONYC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Onchain Yield Coin до USD становила $ +0,00050785.
За останні 30 днів зміна ціни Onchain Yield Coin до USD становила $ +0,0132063342.
За останні 60 днів зміна ціни Onchain Yield Coin до USD становила $ +0,0191675166.
За останні 90 днів зміна ціни Onchain Yield Coin до USD становила $ +0,0321760653200083.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00050785+0,05%
30 днів$ +0,0132063342+1,27%
60 днів$ +0,0191675166+1,84%
90 днів$ +0,0321760653200083+3,19%

Що таке Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Onchain Yield Coin (ONYC)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Onchain Yield Coin (USD)

Скільки коштуватиме Onchain Yield Coin (ONYC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Onchain Yield Coin (ONYC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Onchain Yield Coin.

Перегляньте прогноз ціни Onchain Yield Coin вже зараз!

ONYC до місцевих валют

Токеноміка Onchain Yield Coin (ONYC)

Розуміння токеноміки Onchain Yield Coin (ONYC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ONYC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Onchain Yield Coin (ONYC)

Скільки сьогодні коштує Onchain Yield Coin (ONYC)?
Актуальна ціна ONYC у USD становить 1,041 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ONYC до USD?
Поточна ціна ONYC до USD — $ 1,041. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Onchain Yield Coin?
Ринкова капіталізація ONYC — $ 104,08M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ONYC?
Циркуляційна пропозиція ONYC — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ONYC?
ONYC досяг історичної максимальної ціни у 1,045 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ONYC?
Історична мінімальна ціна ONYC становила 1,005 USD.
Який обсяг торгівлі ONYC?
Актуальний обсяг торгівлі ONYC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ONYC цього року?
ONYC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ONYC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:54:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Onchain Yield Coin (ONYC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 393,72
$111 393,72$111 393,72

+1,34%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 979,58
$3 979,58$3 979,58

+2,65%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16551
$0,16551$0,16551

+7,99%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,15
$193,15$193,15

+1,11%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,9672
$20,9672$20,9672

+35,98%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 979,58
$3 979,58$3 979,58

+2,65%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 393,72
$111 393,72$111 393,72

+1,34%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,15
$193,15$193,15

+1,11%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4430
$2,4430$2,4430

+1,41%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 137,64
$1 137,64$1 137,64

+0,68%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,5948
$0,5948$0,5948

+494,80%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000758
$0,00000758$0,00000758

+325,84%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$49,08
$49,08$49,08

+99,18%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004155
$0,0004155$0,0004155

+95,43%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01910
$0,01910$0,01910

+91,00%