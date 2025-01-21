Ціна Onchain Summer (SUMMER)
Поточна ціна Onchain Summer (SUMMER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SUMMER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Onchain Summer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.53 USD
- зміна ціни Onchain Summer протягом дня — -1.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Onchain Summer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Onchain Summer до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Onchain Summer до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Onchain Summer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.71%
|30 днів
|$ 0
|-28.07%
|60 днів
|$ 0
|-52.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Onchain Summer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-1.71%
-16.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Unofficial official Onchain Summer token
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