Токеноміка OnChain Pepe 404 (OCP404) Дізнайтеся ключову інформацію про OnChain Pepe 404 (OCP404), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OnChain Pepe 404 (OCP404) 88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88. Офіційний вебсайт: https://onchainpepe.xyz Купити OCP404 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OnChain Pepe 404 (OCP404) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OnChain Pepe 404 (OCP404), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 38,61K $ 38,61K $ 38,61K Загальна пропозиція: $ 88,00 $ 88,00 $ 88,00 Циркуляційна пропозиція: $ 88,00 $ 88,00 $ 88,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 38,61K $ 38,61K $ 38,61K Історичний максимум: $ 5 094,39 $ 5 094,39 $ 5 094,39 Історичний мінімум: $ 332,33 $ 332,33 $ 332,33 Поточна ціна: $ 438,74 $ 438,74 $ 438,74 Дізнайтеся більше про ціну OnChain Pepe 404 (OCP404)

Токеноміка OnChain Pepe 404 (OCP404): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OnChain Pepe 404 (OCP404) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OCP404, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OCP404, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OCP404, досліджуйте ціну токена OCP404 в реальному часі!

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