Ціна OnChain Pepe 404 (OCP404)
Поточна ціна OnChain Pepe 404 (OCP404) сьогодні становить 1,118.04 USD з ринковою капіталізацією $ 98.39K USD. Ціна OCP404 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OnChain Pepe 404:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.49 USD
- зміна ціни OnChain Pepe 404 протягом дня — -6.91%
- циркуляційна пропозиція – 88.00 USD
Отримуйте оновлення цін OCP404 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OCP404.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OnChain Pepe 404 до USD становила $ -83.014438331115.
За останні 30 днів зміна ціни OnChain Pepe 404 до USD становила $ -249.7497876720.
За останні 60 днів зміна ціни OnChain Pepe 404 до USD становила $ +725.9119550760.
За останні 90 днів зміна ціни OnChain Pepe 404 до USD становила $ +676.9044033764704.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -83.014438331115
|-6.91%
|30 днів
|$ -249.7497876720
|-22.33%
|60 днів
|$ +725.9119550760
|+64.93%
|90 днів
|$ +676.9044033764704
|+153.45%
Останній аналіз цін OnChain Pepe 404: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.91%
+1.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 OCP404 до AUD
A$1,788.864
|1 OCP404 до GBP
￡894.432
|1 OCP404 до EUR
€1,073.3184
|1 OCP404 до USD
$1,118.04
|1 OCP404 до MYR
RM5,031.18
|1 OCP404 до TRY
₺39,500.3532
|1 OCP404 до JPY
¥176,728.5828
|1 OCP404 до RUB
₽119,909.79
|1 OCP404 до INR
₹95,927.832
|1 OCP404 до IDR
Rp18,032,900.7012
|1 OCP404 до PHP
₱65,204.0928
|1 OCP404 до EGP
￡E.56,617.5456
|1 OCP404 до BRL
R$6,820.044
|1 OCP404 до CAD
C$1,598.7972
|1 OCP404 до BDT
৳136,177.272
|1 OCP404 до NGN
₦1,728,031.4436
|1 OCP404 до UAH
₴47,304.2724
|1 OCP404 до VES
Bs59,256.12
|1 OCP404 до PKR
Rs311,508.3048
|1 OCP404 до KZT
₸591,241.9128
|1 OCP404 до THB
฿38,639.4624
|1 OCP404 до TWD
NT$36,649.3512
|1 OCP404 до CHF
Fr1,006.236
|1 OCP404 до HKD
HK$8,687.1708
|1 OCP404 до MAD
.د.م11,191.5804