Токеноміка Onchain Finance and Culture (OFAC) Дізнайтеся ключову інформацію про Onchain Finance and Culture (OFAC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Onchain Finance and Culture (OFAC) Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space. Офіційний вебсайт: https://ofacbase.com/ Купити OFAC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Onchain Finance and Culture (OFAC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Onchain Finance and Culture (OFAC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 43,81K $ 43,81K $ 43,81K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 838,79M $ 838,79M $ 838,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 52,23K $ 52,23K $ 52,23K Історичний максимум: $ 0,00208752 $ 0,00208752 $ 0,00208752 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Onchain Finance and Culture (OFAC)

Токеноміка Onchain Finance and Culture (OFAC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Onchain Finance and Culture (OFAC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OFAC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OFAC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OFAC, досліджуйте ціну токена OFAC в реальному часі!

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