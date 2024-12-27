Ціна Onchain Finance and Culture (OFAC)
Поточна ціна Onchain Finance and Culture (OFAC) сьогодні становить 0.00119754 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна OFAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Onchain Finance and Culture:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.96K USD
- зміна ціни Onchain Finance and Culture протягом дня — -20.54%
- циркуляційна пропозиція – 842.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Onchain Finance and Culture до USD становила $ -0.000309587922398602.
За останні 30 днів зміна ціни Onchain Finance and Culture до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Onchain Finance and Culture до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Onchain Finance and Culture до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000309587922398602
|-20.54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Onchain Finance and Culture: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
-20.54%
+257.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space.
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