Сьогоднішня ціна Onchain Finance and Culture (OFAC)

Поточна ціна Onchain Finance and Culture (OFAC) сьогодні становить 0.00119754 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна OFAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Onchain Finance and Culture:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.96K USD

- зміна ціни Onchain Finance and Culture протягом дня — -20.54%

- циркуляційна пропозиція – 842.03M USD

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