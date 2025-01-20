Ціна Onchain Coin (ONCHAIN)
Поточна ціна Onchain Coin (ONCHAIN) сьогодні становить 0.01189386 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ONCHAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Onchain Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 416.88 USD
- зміна ціни Onchain Coin протягом дня — +1.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Onchain Coin до USD становила $ +0.00013791.
За останні 30 днів зміна ціни Onchain Coin до USD становила $ -0.0006765822.
За останні 60 днів зміна ціни Onchain Coin до USD становила $ -0.0015005912.
За останні 90 днів зміна ціни Onchain Coin до USD становила $ -0.00226754285964047.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00013791
|+1.17%
|30 днів
|$ -0.0006765822
|-5.68%
|60 днів
|$ -0.0015005912
|-12.61%
|90 днів
|$ -0.00226754285964047
|-16.01%
Останній аналіз цін Onchain Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.19%
+1.17%
+1.27%
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