Актуальна ціна OnChain Battles сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OCB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OCB на MEXC вже зараз.

Логотип OnChain Battles

Ціна OnChain Battles (OCB)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OCB до USD:

$0,00015647
$0,00015647$0,00015647
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни OnChain Battles (OCB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:53:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни OnChain Battles (OCB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00697617
$ 0,00697617$ 0,00697617

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна OnChain Battles (OCB) становить --. За останні 24 години OCB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OCB становить $ 0,00697617, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OCB змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OnChain Battles (OCB)

$ 7,82K
$ 7,82K$ 7,82K

--
----

$ 7,82K
$ 7,82K$ 7,82K

50,00M
50,00M 50,00M

50 000 000,0
50 000 000,0 50 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація OnChain Battles — $ 7,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OCB — 50,00M, зі загальною пропозицією 50000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,82K.

Історія ціни OnChain Battles (OCB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OnChain Battles до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OnChain Battles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OnChain Battles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OnChain Battles до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-9,78%
60 днів$ 0-92,96%
90 днів$ 0--

Що таке OnChain Battles (OCB)

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

Ресурс OnChain Battles (OCB)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни OnChain Battles (USD)

Скільки коштуватиме OnChain Battles (OCB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів OnChain Battles (OCB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо OnChain Battles.

Перегляньте прогноз ціни OnChain Battles вже зараз!

OCB до місцевих валют

Токеноміка OnChain Battles (OCB)

Розуміння токеноміки OnChain Battles (OCB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OCB зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про OnChain Battles (OCB)

Скільки сьогодні коштує OnChain Battles (OCB)?
Актуальна ціна OCB у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OCB до USD?
Поточна ціна OCB до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація OnChain Battles?
Ринкова капіталізація OCB — $ 7,82K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OCB?
Циркуляційна пропозиція OCB — 50,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OCB?
OCB досяг історичної максимальної ціни у 0,00697617 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OCB?
Історична мінімальна ціна OCB становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі OCB?
Актуальний обсяг торгівлі OCB за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна OCB цього року?
OCB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OCB для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:53:01 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для OnChain Battles (OCB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

