Інформація щодо ціни OnChain Battles (OCB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0,00697617 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна OnChain Battles (OCB) становить --. За останні 24 години OCB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OCB становить $ 0,00697617, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OCB змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OnChain Battles (OCB)

Ринкова капіталізація $ 7,82K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,82K Циркуляційне постачання 50,00M Загальна пропозиція 50 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація OnChain Battles — $ 7,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OCB — 50,00M, зі загальною пропозицією 50000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,82K.