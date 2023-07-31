Токеноміка Onchain AI (OCAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Onchain AI (OCAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Onchain AI (OCAI) What is the project about? Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge. What makes Onchain AI unique? Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently. History of the project. Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale. What’s next for your project? Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website. What can your token be used for? OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development. Офіційний вебсайт: https://onchain-ai.com/ Whitepaper: https://docs.onchain-ai.com/ Купити OCAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Onchain AI (OCAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Onchain AI (OCAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 95,57K $ 95,57K $ 95,57K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 90,00M $ 90,00M $ 90,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 106,19K $ 106,19K $ 106,19K Історичний максимум: $ 0,082139 $ 0,082139 $ 0,082139 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00106206 $ 0,00106206 $ 0,00106206 Дізнайтеся більше про ціну Onchain AI (OCAI)

Токеноміка Onchain AI (OCAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Onchain AI (OCAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OCAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OCAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OCAI, досліджуйте ціну токена OCAI в реальному часі!

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