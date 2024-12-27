Сьогоднішня ціна Onchain AI (OCAI)

Поточна ціна Onchain AI (OCAI) сьогодні становить 0.00276733 USD з ринковою капіталізацією $ 249.08K USD. Ціна OCAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Onchain AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.09K USD

- зміна ціни Onchain AI протягом дня — -3.43%

- циркуляційна пропозиція – 90.00M USD

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