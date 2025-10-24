Інформація щодо ціни Onboarding (ONBOARDING) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00166146$ 0,00166146 $ 0,00166146 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,97% Зміна ціни (1 дн.) -1,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,69% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,69%

Актуальна ціна Onboarding (ONBOARDING) становить --. За останні 24 години ONBOARDING торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ONBOARDING становить $ 0,00166146, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ONBOARDING змінився на -0,97% за останню годину, -1,13% за 24 години та на +1,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Onboarding (ONBOARDING)

Ринкова капіталізація $ 7,75K$ 7,75K $ 7,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,75K$ 7,75K $ 7,75K Циркуляційне постачання 992,94M 992,94M 992,94M Загальна пропозиція 992 937 693,369583 992 937 693,369583 992 937 693,369583

Поточна ринкова капіталізація Onboarding — $ 7,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ONBOARDING — 992,94M, зі загальною пропозицією 992937693.369583. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,75K.