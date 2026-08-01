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Поточна ціна Omoji Pearcat сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація OMOJI становить 5 489,94 USD. Відстежуйте оновлення цін OMOJI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Omoji Pearcat сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація OMOJI становить 5 489,94 USD. Відстежуйте оновлення цін OMOJI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про OMOJI

Інформація про ціну OMOJI

Що таке OMOJI

Офіційний вебсайт OMOJI

Токеноміка OMOJI

Прогноз ціни OMOJI

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Ціна Omoji Pearcat (OMOJI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OMOJI до USD:

$0,00000573
$0,00000573$0,00000573
-55,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Omoji Pearcat (OMOJI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:22:27 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Omoji Pearcat

Поточна ціна Omoji Pearcat (OMOJI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 51,32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OMOJI до USD становить $ 0 за OMOJI.

Omoji Pearcat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5 489,94, з циркуляційною пропозицією у 957,58M OMOJI. Протягом останніх 24 годин OMOJI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OMOJI змінився на -7,69% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Omoji Pearcat (OMOJI)

$ 5,49K
$ 5,49K$ 5,49K

--
----

$ 5,49K
$ 5,49K$ 5,49K

957,58M
957,58M 957,58M

957 578 878,780878
957 578 878,780878 957 578 878,780878

Поточна ринкова капіталізація Omoji Pearcat — $ 5,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OMOJI — 957,58M, зі загальною пропозицією 957578878.780878. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,49K.

Історія ціни Omoji Pearcat у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-7,69%

-51,32%

--

--

Історія ціни Omoji Pearcat (OMOJI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Omoji Pearcat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Omoji Pearcat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Omoji Pearcat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Omoji Pearcat до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-51,32%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Omoji Pearcat

Прогноз ціни Omoji Pearcat (OMOJI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OMOJI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Omoji Pearcat (OMOJI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Omoji Pearcat потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Omoji Pearcat у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни OMOJI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Omoji Pearcat.

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Ресурс Omoji Pearcat (OMOJI)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Cat-ThemedMemePump.fun Ecosystem

Про Omoji Pearcat

Яка зараз ціна Omoji Pearcat?

Omoji Pearcat торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -51.32% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як OMOJI порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -51.32% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо OMOJI перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Omoji Pearcat виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem OMOJI демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Omoji Pearcat?

Ринкова капіталізація ₴241995.6483418455264000 розташовує OMOJI на #11480 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують OMOJI?

Omoji Pearcat згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку OMOJI?

З 957578878.780878 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про Omoji Pearcat

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:22:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Omoji Pearcat (OMOJI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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