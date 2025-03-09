Сьогоднішня ціна Omochi the Frog (OMOCHI)

Поточна ціна Omochi the Frog (OMOCHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.07K USD. Ціна OMOCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Omochi the Frog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.72 USD

- зміна ціни Omochi the Frog протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD

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