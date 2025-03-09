Ціна Omochi the Frog (OMOCHI)
Поточна ціна Omochi the Frog (OMOCHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.07K USD. Ціна OMOCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Omochi the Frog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.72 USD
- зміна ціни Omochi the Frog протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 420.69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Omochi the Frog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Omochi the Frog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Omochi the Frog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Omochi the Frog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-39.06%
|60 днів
|$ 0
|-65.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Omochi the Frog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Omochi is the Japanese TikTok frog who went viral for his chill vibes. The $OMOCHI community celebrates his spirit on the blockchain.
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