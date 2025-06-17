Ціна OMNIX (OMNIX)
Поточна ціна OMNIX (OMNIX) сьогодні становить 0,0011715 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна OMNIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OMNIX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни OMNIX протягом дня — +5,85%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OMNIX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OMNIX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OMNIX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OMNIX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5,85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OMNIX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,32%
+5,85%
+6,95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OmniX is an interop infrastructure and dApps suite built to enable seamless, composable onchain experiences. Originally launched as the first ONFT launchpad on LayerZero, it has evolved into a protocol stack powering cross-chain applications and infrastructure. Current products include OmniX Send (gasless top-ups across 40+ EVM chains), OmniX DVN (a LayerZero v2 decentralized verifier), and Oxi Trade (a native Hyperliquid trading experience currently in development), with more onchain experiences coming soon—including VRF-powered ONFTs. OmniX now builds natively on Hyperliquid.
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