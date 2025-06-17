Сьогоднішня ціна OMNIX (OMNIX)

Поточна ціна OMNIX (OMNIX) сьогодні становить 0,0011715 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна OMNIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OMNIX:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни OMNIX протягом дня — +5,85%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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